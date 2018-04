13 gode gaveidéer til Mors Dag

Abonnement på BO BEDRE

Hvis din mor er vild med indretning og nyder en stille stund med en kop kaffe og et magasin i hånden, så kan du give hende et abonnement på BO BEDRE. Du kan selv vælge, hvor lang tid hun skal modtage magasinet, og der følger en lækker gave med, så hun får to gaver i én. Hvad gaven skal være, det kan du selv bestemme – der er nemlig flere forskellige at vælge imellem.

Du kan købe abonnementet lige her.