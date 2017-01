Arkitekttegnet fritidshus midt i naturen

I Costa Ricas uberørte natur ligger et hus, der er bygget i højde med træerne. Den lette arkitektur betyder, at skellet mellem inde og ude ophæves. Her bor man midt i naturen med træer, der er integreret i terrassen, hvor en abefamilie ofte kommer på besøg om aftenen.