10 must-see begivenheder i Århus, der er en rejse værd i 2017

8. Aarhus Arkitektur Festival

I samarbejde med Copenhagen Architecture Festival vil Aarhus Arkitektur Festival i 11 dage undersøge, hvordan arkitekturen præger vores liv og verden og ligeledes, hvordan vores liv og verden præger arkitekturen. Overskriften er ’Arkitektur og landskab som identitet’, og vil blive præsenteret i to dages konference med internationale og lokale navne, 11 dages offentligt program med alt lige fra filmvisninger til cykel- og gåture og meget mere.

9. New Danish Modern

Danmark er lig med dygtige designere, så findes der et bedre tidspunkt at hylde dem på end i forbindelse med, at Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad? Fra den 12. oktober til den 21. oktober vil der være mulighed for at tage et smut forbi O Space på havnen i Århus. Her vil man blandt andet kunne opleve en udstilling om dansk møbelkunst, en nominerings-fest, et high-end designers market og masterclasses.

10. RISING Architecture Week

Har du en lille arkitekt gemt i dig, eller blot en masse kreative idéer, som du ønsker at fortælle, er denne interaktive arkitekturfestival måske noget for dig. I år vil fokusset ligge på fremtidens udfordringer omhandlende samfundet, materialerne og selve byen.

