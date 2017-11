Kan du heller ikke få nok af julemarkeder? Find de mest stemningsfulde her

Julemarkeder i Tyskland

Mange af de danske juletraditioner kommer fra Tyskland, for eksempel juletræet og julemarkederne. Så selvom vi med vores mange gennemførte julemarkeder i Danmark måske føler, at det er en ægte dansk tradition, er det altså ikke tilfældet - julemarkedet med dets boder og salg af julegodter og husflid er oprindeligt et lån fra Tyskland, hvor de højtidsbetonede markeder har eksisteret siden 1300-tallet.

Af samme grund er Tyskland bestemt et besøg værd, hvis man vil opleve nogle af verdens ældste og størst anlagte julemarkeder. Her er et udpluk af julemarkeder, som kan besøges i tre af de største nordtyske byer.

Jul i Berlin

Berlin er en kæmpeby med utallige julemarkeder - her ville man nemt kunne få uger til at gå, hvis man skulle besøge dem alle. Her er tre af de største:

Juletryllerier på Gendarmenmarkt. Dette julemarked foregår på den mest fortryllende plads i det gamle Østberlin med en kirke i hver sin ende og et stort koncerthus i midten. Du kan besøge det smukke julemarked fra d. 27. november til d. 31. december.

Julemarked ved Gedächtniskirche. Fra d. 27. november til d. 7. januar (2018) kan du besøge de 170 julestande og hytter på dette hyggelige julemarked i hjertet af den pulserende bydel City West.

Julemarked på Alexanderplatz. Oplev Alexanderplatz blive forvandlet til en farverig vinter- og juleverden, når den berømte plads i det gamle Østberlin fra d. 27. november til d. 26. december holder stort julemarked.