Skønt art deco hjem fyldt med glitrende metaller og originale detaljer

Det er her i midten af et af verdens mest eftertragtede landskaber, at en familie har ombygget et bondehus fra 1400-tallet til en moderne ramme for deres nye liv. Vi er lige uden for Firenze, og omgivet af grønne oliventræer og frodige vinmarker har Claudia Cennamo fundet sit eget lille paradis sammen med ægtemanden, Marco, og datteren, Zelda – “mit livs kærlighed”, som Claudia kalder hende. Det gamle bondehus var praktisk talt en ruin og helt faldefærdigt, da familien overtog grunden og huset. Med god hjælp fra arkitektfirmaet B-arch blev det transformeret til et moderne og funktionelt hjem uden at gå på kompromis med de historiske rødder. Træbjælkerne i taget og de originale stenvægge blev bevaret, og begge dele har givet hjemmet sin helt særegne karakter, men renoveringen har også været en stor og kostbar mundfuld og strakte sig over 4 år.

BILLEDE De store vinduer i det gamle bondehus uden for Firenze trækker det fantastiske landskab af oliventræer og frodig italiensk natur ind. Metalliske detaljer sørger for en eksklusiv atmosfære – rundt omkring i huset ses messing, guld og sølv. Bordet i messing og glas er speciallavet, mens den blå vases runde form gentages elegant i den skulpturelle messinglampe over, begge fundet vintage.