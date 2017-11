Fra atelier til arkitektonisk perle på toppen af Jylland

Det tidligere atelier har fået en sovehems, der er bygget ind som en træboks i rummet. Her overvnatter en af parrets børn. Under hemsen er der indrettet en mindre kontorplads. Alle møbler er specialdesignede og integrerede i rummet, hvor de har flere funktioner.

Netop placeringen af nye vinduesåbninger er et af de centrale greb i hele ombygningen. Ejernes ønske om at trække fine kig til naturen frem, gjorde at arkitekt Allan Lorenzen så at sige placerede vinduerne indefra, frem for først at kigge på, hvor åbningerne ville gøre sig bedst udefra. Naturligvis i en vekselvirkning med hensyn til facadeudtryk.

– Jeg har arbejdet med at gøre de fleste rum introverte. Det vil sige, at du i hvert rum har en tryg atmosfære, der gør det rart at være der, og som navnlig hænger sammen med at minimere omfanget af vinduesåbninger og arbejde med udvalgte uforstyrrede vinduesåbninger. Altså åbninger, hvor du trygt kan kigge ud på naturen uden at skulle tænke over, at naboer eller forbipasserende kan kigge ind på noget personligt eller centralt. Herudover er alle vinduesåbninger placeret, så de indrammer nøje udvalgt natur, forklarer Allan Lorenzen, der er medlem af Danske BoligArkitekter.