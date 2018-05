To arkitekter har renoveret designeren Ole Palsbys tidligere hjem

Ejendommen er beliggende på en grund på 1616 m2, hvoraf en stor del af arealet er fredskov eller strandbeskyttelsesareal. Parret elsker at drikke morgenkaffen på deres to Luxembourg-stole, placeret for enden af grunden, hvor blikket frit kan vandre ud over Øresund.

Arbejdsliv og fritid i skøn forening

Ole Palsby var en af Danmarks helt store designere. Han står bl.a. bag Eva Trios potter og pander, samt den kuglerunde Alfi Termokande, der med sit ikoniske design er blevet en af de mest sælgende termokander nogensinde. Villaen, vi besøger her, er bygget i 2004 efter Ole Palsbys egne tegninger. Intentionen var at skabe nogle rammer, hvor Ole Palsby og hans kone, keramikeren Bente Hansen, både kunne bo og arbejde. Samtidig afspejler huset de erfaringer, som et langt liv i formgivningens verden har givet parret. Da Ole Palsby døde som 75-årig i 2010, blev den arkitektoniske perle i Nordsjælland solgt til et arkitektpar med to børn. Maria Christine Saxe Hansen og Peder Elgaard faldt primært for husets interessante struktur og rumlige sammenhænge.

– De rammer, som vi sætter for os selv, har stor betydning for, hvordan vi udvikler os både professionelt og privat. Derfor var vi overhovedet ikke i tvivl, da vi fik tilbudt huset. Det er en oase, hvor vi kan trække vejret. Udsigten til havet er som et evigt forandrende og drømmende maleri, som er med til at inspirere os i vores arbejde, fortæller Maria Christine Saxe Hansen. Hun er uddannet arkitekt fra Kunstakademiets Arkitektskole i København og er i dag selvstændig med firmaerne M SAXE og Maison & Me. Her rådgiver hun i indretning, farver og anderledes planløsninger, både inde og ude.