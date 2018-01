Et smukt sammenspil mellem ude og inde

På en skrænt med udsigt til golfbane, små søer og store midtjydske marker ligger et hus. Dets hjørne bøjer blødt som grenene på træerne ved dets side, for her taler natur og arkitektur sammen. Familien kan sidde ude året rundt på den overdækkede terrasse. Den er lavet af thermo-ask, som står smukt til væggene i cedertræ og de hvidmalede listelofter. Havemøblerne Bay fra Gloster er særligt slidstærke, så de kan holde til al slags vejr.

Et hus i dialog med naturen

Kigget til høje træer, små søer og store midtjydske marker fra skrænten kan overbevise mange om, at her er rart af være. Der skulle i hvert fald ikke gå mange sekunder, før Anette og Claus var overbevist om, at der var her, de ville bygge og bo. Lige her på skrænten. Nu har de bygget et funktionelt og praktisk hus, som konstant er i dialog med naturen, så hver dag kan de nyde det, Anette kalder for den perfekte morgenmads-udsigt.

– Vores hus ligger højt oppe, så det har en smuk udsigt, som vi gerne ville udnytte. Det ses især på husets form og den måde, som materialerne harmonerer med naturen. Huset er bygget med store panoramavinduer, der trækker naturen indenfor. Vinduerne giver os en følelse af, at vi er en del af naturen, når vi kigger ud, og det er fantastisk. Vi lægger stor vægt på, at man tager hensyn til omgivelserne, når man bygger et nyt hus. Vores grund er unik, fordi den er på en skrænt, som stammer helt tilbage fra istiden. Her er fyldt med høje træer og en smuk udsigt. Det faldt vi for og har bygget et hus helt i harmoni med den omkringliggende natur, fortæller Anette.