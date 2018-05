Gennemført skandinavisk minimalisme nord for London

Still-Skulpturerne er lavet af Anne Boysen for Menu.

Ingen tilfældigheder

Den moderne, skandinaviske æstetik, den minimalistiske indretning og den organiske ydre struktur danner rammerne for et hjem, der indbyder til ro og nærhed – med hinanden og naturen. Her har alle boligens elementer sin plads og funktion. Ingen detaljer er overladt til tilfældighederne. De stramme linjer brydes og opblødes af materialernes lune glød, som for eksempel ses i velourhynderne og det røgede eg i sofamøblerne fra &traditions Fly-serie.

Det bungalow-lignende hus er placeret i grundens nordøstlige hjørne. En gruppe træer afskærmer for vinden fra de åbne marker omkring grunden. Ideen bag husets lange, smalle form var dels, at dets proportioner skulle matche grundens to eksisterende byggerier – en svensk lade og et mejeri – og dels, at det sammen med disse skulle indramme haven. Husets orientering betyder også, at det bades i morgensol, når solen stiger op i horisonten bag de åbne enge mod øst.