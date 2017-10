Less is more: Visit hos Hammershøi

Hov, smuttede spøgelset lige gennem spejlet og dukkede op i boligen ved siden af? Faktum er, at det er i lejligheden ved siden af den, vi lige har besøgt, at Vilhelm Hammershøi malede nogle af sine mest berømte billeder. Vi lånte nøglen til Strandgade 30's historiske lejlighed, og ligesom Hammershøi foretrak det, har vi kun valgt få objekter. Ikke som hans stille protest mod tidens overfyldte klunkestil, men mere fordi less is more. Igen og igen skildrede Hammershøi vinduerne og de hvide døre, ligesom stole, borde og den rygvendte Ida optræder som motiv. Det var hjemmets store, åbne flader, småsprossede vinduer, dørenes rammer og vægpanelernes felter, der blev inspiration til Hammershøis modernistiske udtryk. Det er også grænseløst smukt i 2017.

© Birgitta Wolfgang Bjørnvad