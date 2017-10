Ny sofa? Se det store galleri af sæsonens flotteste sofaer

Med udgangspunkt i buen og i et forsøg på at få et humant og organisk strejf ind i det modulopbyggede sofasystem har designeren Jaime Hayon designet Arcolor for Arflex. Fra 28.850 kr., arflex.com.

For år tilbage kunne det faktisk være vanskeligt at få disse to indlysende krav til at gå op i en højere enhed. Ville man have komfort, måtte man ofte gå på kompromis med skønheden. Sådan er det ikke nødvendigvis længere. De nye sofaer er på mange måder mere facetterede. Det skyldes innovative designere, men også nye teknologier, produktionsmetoder og materialer, som føjer mere ny blødhedsfaktor til de bedste af sofaerne.