Et designunivers folder sig ud

Ti år efter at Simon vovede sig ud som selvstændig, nåede omsætningen et tocifret millionbeløb, og ideen om at lade designet være omdrejningspunktet var modnet.

Danish Steel House gennemgik en transformation og blev til Menu i 1989. Tiden var nu også blevet moden til et glidende generationsskifte, og i 1996 fratrådte Simon som daglig leder for at overlade stafetten til Bjarne, der satte sig i direktørstolen.

To år senere ændrede han virksomhedens navn til Menu A/S og tog for alvor fat på en markant udvikling af image og produktsortiment.

– Vi tager hul på en helt ny epoke og begynder at arbejde med vores egne designere. Kreative formgivere, som blandt andre designerne Bent Falk, Nicolas Nicolaou og Pernille Vea, skaber en stribe produkter, som bringer os op på et helt nyt niveau, fortæller Bjarne, der på det tidspunkt søger en kobling mellem æstetik og høj funktionalitet – kerneværdier, som stadig kendetegner firmaet.

– Der er en lang række dygtige designere, som op gennem nullerne er med til at skabe brandet Menu. Vi udvikler en let genkendelig funktionalistisk stil, men det er i virkeligheden i samarbejdet med de unge designere fra Norm Architects, vi får skabt en klar æstetik og et designsprog, som bliver helt vores eget, forklarer Bjarne, der oplever dette samarbejde som "at komme hjem".

– Det er i den innovative dialog med designerne Kasper Rønn og Jonas Bjerre-Poulsen fra Norm Architechts, at jeg bliver klar over, hvor stor en indflydelse Ole Palsby har haft på min tilgang til design, uddyber Bjarne.

Det er også i det lys, han formulerer Menus designfilosofi og målsætning om at gøre verden til et bedre og – frem for alt – et smukkere og enklere sted. Et mål, der kan lyde meget ambitiøst, men som helt konkret nås ved hjælp af gennemtænkte løsninger, kvalitetsmaterialer og formgivning, der kæler for øjet.