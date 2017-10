Sådan foretrækker danskerne deres kaffe

Det er meget forskelligt, hvordan danskerne foretrækker deres kaffe fra region til region. Det viser sig nemlig, at københavnerne elsker barista-kaffe, sjællænderne køber deres kaffe på tanken, mens midtjyderne ofte får kaffen fra en automat.

Når det kommer til, hvilken type kaffe danskerne helst vil have serveret, så er det hele 51 procent, der hælder filterkaffe i koppen. Dog har kapselkaffe efterhånden også fået godt fat i os danskere - hele 11 procent af os foretrækker den smarte og lækre løsning derhjemme.

Hvis du er en af ovenstående, kan du helt sikkert finde en ny favorit blandt L’ORs nyeste espressokapsler, der er kompatible med Nespresso(R)-maskiner* og kommer i et væld af forskellige varianter. Så kan du finde lige den kapsel, som rammer din smag.

L’OR er de første aluminiumskapsler, der er tilgængelige i landets supermarkeder. Hver aluminiumskapsel er fremstillet for bedst at bevare kaffens aromaer, intensitet og crema. Hos L’OR starter kvalitetsespresso med kvalitetsbønner, som du kan stole på. Derfor er alle espressoblandingerne fremstillet af 100 % UTZ-certificerede kaffebønner, der garanterer, at kaffen er dyrket og høstet på bæredygtig måde af hensyn til kaffebønderne og miljøet.

L’OR tilbyder syv varianter i supermarkeder landet over samt i Elgiganten, på Kaffekapslen.dk, Kapselkongen.dk og Kaffedeal.dk. Find alle 19 varianter på www.Lorespresso.com