CPH:DOX indtager Kunsthal Charlottenborg

Københavns internationale dokumentarfilmfestival byder dig velkommen fra den 16. til 26. marts, hvor Kunsthal Charlottenborg omdannes til et hovedkvarter for dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX.



Under festivalen kan du opleve filmvisninger, koncerter, debatter, virtual reality-biograf og udstillingen 'Welcome Too Late'.