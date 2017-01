Vind et sæt Cadovius Butterfly Shelf fra DK3

DESIGNEREN BAG

Poul Cadovius (1911-2011) var en af de mest farverige og succesfulde personer i dansk møbelindustris historie. Han var oprindelig uddannet sadelmager og møbelpolstrer, men blev tidligt interesseret i design og oprettede i 1945 sin egen virksomhed Royal System. Kort efter designede Poul Cadovius det banebrydende modulære hyldesystem Royal System, som han vandt flere priser for. Poul Cadovius var hele sit liv en enestående innovatør og tog i løbet af sit virke mere end 400 patenter – det sidste da han var 90 år. Ud over at designe møbler ejede Poul Cadovius skibsværftet Sagitta.

