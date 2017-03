Georg Jensen fejrer Europas kulturhovedstad med en unik nyhed

Her køber du det unikke viskestykke

Viskestykkerne er kun produceret til denne begivenhed og det er derfor kun muligt at købe viskestykkerne med den vævede tekst på i 2017, så længe lager haves. Viskestykkerne koster 120 kr. pr. stk. og kan købes i Georg Jensen Damask profilbutikken i Aarhus eller online.



Med viskestykkerne følger naturligvis også en vaskeanvisning på Aarhusiansk, der ser så ledes ud:



”Vesgestøgger”

Lissom et for bette hångklæje. Husk, de suer bæjåer, hves do læg’årm i kåld vand å vask’årm ve 60 grajer først, iggå. Så de ikså træls og ser maiet bæjår ui. Alt andet vil være dosk.



Aarhus Kulturhojestaj 2017