De smukkeste køkkenaccessories til bordet

Mobilt køkken, 'Travel Kitchen', i rustent stål på hjul med rå planke som bordplade, også til udendørs brug, fra 34.000 kr., Boform. Hvid pendel, 'Radiohus VL45', i mundblæst glas, design Vilhelm Lauritzen, diam. 37 cm, 3995 kr., Louis Poulsen. Bord og spisebordsstol, design Kasper Sixten og Frederik Erfurt i lakeret stål med bordplade og stolesæde i egetræ, ryg i kernelæder, bord 'Soil', l 160 x b 80 cm, 16.000 kr., stol Leaf 6500 kr., Sixten Erfurt. Spisebordsstol, 'Verpan Series 430', design Verner Panton, polstring Kvadrat, fra 4595 kr., Verpan.

Gulvtæppe, 'Almeria', håndknyttet i sølvgrå viscose, 170 x 240 cm, 5479 kr., Linie Design. Glasvase, 'Troll Smoke', large, 499,95 kr., Menu. Tekande og mælkekande, 'Edge', design Stilleben, i terracotta, tekande 999,95 kr., mælkekande 0,3 liter, 249,95 kr., Skagerak. Billede på bagvæg er fotografens privateje.

Lampe, 'Rimbaud', i originalt industrielt design, rustfrit stål og glascylinder, design Sammode Studio, reflektor i kobber, guld eller sølv, armatur 7418 kr., Møller & Rothe. Stegeso med låg, håndlavet bålbrændt ler, diam. 35 cm, varmeresistent, 229 kr., Muubs.

Skål, 'Pisu', i jasmine white stentøj, håndlavet på Den Danske Keramik- fabrik Bornholm, diam. 24 cm, 799 kr., Louise Roe. Vase, 'Matee', brugt til køkkengrej, i keramik med messingkant, fra 299 kr., Lucie Kaas. Trægrej, 'Easy', fra 29,95 kr., Stelton.

Kasserolle med trægreb, 'Nordic Kitchen', design Tools, let aluminium med støbejernslook, til alle varmekilder, 999,95 kr., Eva Solo. Køkkenrulleholder, 'Hands On', med læder- strop, 349 kr., By Wirth. Pitcher, 'Urkiola', i rustfri stål med kobberbelægning, design Patricia Urquiola, 1699 kr., Georg Jensen. Sort kande, 'Nordic Coal', glaseret stentøj, 235 kr., Broste Copenhagen.

På hylder:

Krydderi-kværn, 'Java', i marmor, design Gense Studio, 429 kr., Gense. Stor grå skål, 'Globe', design Tools, i glaseret stentøj i 'Nordic Grey', 249,95 kr., Eva Solo. Gryde med låg, 'Nordic Kitchen', design Tools, i let aluminium med støbejernslook, tåler alle varmekilder, 4,5 l, 1299 kr., Eva Solo. Skåle i glaseret stentøj, i flere størrelser fra 229,50 kr., Broste Copenhagen.