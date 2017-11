Hvad ønsker redaktionen sig til jul?

– 1. "Jeg kan godt lide lidt spræl og kan huske, at jeg tog et billede af disse salonpuder, da de kom frem tidligere i år. Denne ville passe flot ind i min grå sofa - og give lidt farve i et ellers meget velassorteret hjørne med forskellige støvede blå nuancer." 2. "Gyngestolen ønsker jeg mig, fordi der bare er noget over gyngestole. Den er smuk, og så følger der en mærkelig form for nostalgi og ro med, når man sidder der og vipper frem og tilbage. Som om tiden står stille. Sådan en stol vil jeg gerne have i mit hjem resten af mit liv." 3. "Jeg har arbejdet på BO BEDRE i et halvt år, og i den første boligreportage, jeg skrev, havde ejeren denne puf fra Muuto. Det var et must-have for hende, fortalte hun, og nu har den har sat sig fast hos mig. Derudover mangler jeg bare en puf, før jeg sidder rigtig godt i min sofa." 4. "Jeg mangler en bordlampe til mit nye skrivebord. Det måtte meget gerne være Verner Pantons Flowerpot. Jeg går forbi en hver dag på Benjamin, og nu har jeg forelsket mig i den." 5. "Jeg synes, det her spejl er så flot - og så bliver det kun mere interressant af, at jeg ikke helt forstår det."