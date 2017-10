Stolen Polymorph Chair i kirsebærtræ er designet af østrigske Philipp Aduatz. De skarpe kanter og det bløde organiske smelter samme i et møbel. Se mere på philippaduatz.com

Trends er ikke til at stole på. De skifter konstant og hurtigt, og bejler til nye fra sæson til sæson. Jeg kan godt føle mig utroværdig, hvis (når) jeg prædiker først ét, og så noget andet blot få måneder efter. Men jeg er nødt til at afspejle de bevægelser, der sker. Og jeg bliver ofte spurgt om, hvor jeg holder mig orienteret. Det gør jeg alle steder, primært ved at tale med, læse om og opleve de mennesker, der er firstmovers. Og så bruger jeg Instagram som et professionelt værktøj. Udskældt og fordømt af nogle som et medie for iscenesatte, livsforvrængende billeder. For mig er instagram dybt seriøst og fagligt. Som ét stort inspirerende livsstilsmagasin med et uendeligt ocean af prototyper og eksperimenter – som et laboratorium, et spirende vækstlag af kreativitet. Her bruger jeg mange timer på at sidde og kigge (og lede) efter nye strømninger. Og så filtrere dem. For de fleste af os kan godt tåle at se noget, vi ikke kan lide, men som gør os nysgerrige. Det handler mere om timing. For hvis man er alt for hurtigt ude med prognoserne, så risikerer man at være for tidligt på bølgen. Der går jo oftest år, fra noget er "spottet", til det bliver til design, vi kan få i butikkerne. Og til den tid er vi allerede videre ... Derfor skal vi altid købe de ting, vi elsker, og ikke blive forført af lige-her-og-nu-forelskelser.