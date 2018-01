Trend: Her er farverne du skal indrette med i 2018

Rust og okker

De dybe varme rustrøde terrakottafarver fortsætter med at dominere. Nuancerne varierer fra nude til burgundy, og vi kombinerer gerne med andre røde toner som både japanrød og koralrød. Helst helt matte. Det monokrome look med flere varianter af rød bliver et hit. Men den røde palet står også godt sammen med andre okker-farver. Og i kombination med den blå, fx Black Flame, som er Dyrups trendfarve i 2018. Samme nuance bliver brugt i belgiske Serax' nye tableware-kollektion skabt i samarbejde med den franske designunivers Merci, La Nouvelle Table (her til højre). Farverne komplimenterer hinanden til perfektion.

Den superfunktionelle serie er inspireret af det berømte American Modern Dinnerware af Russel Wright og den traditionelle japanske bento. Skabt af sandsten og ahorn i fire farver og designet som et puslespil af tolv stykker, der passer ind og på hinanden på forskellige måder.