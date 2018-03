11 forårsfriske påskenyheder til din borddækning

Rosendahl peber- og saltkværn

Det siges, at man få meget fine restauranter kan risikere at blive smidt ud, hvis man beder om salt eller peber til maden. Men hjemme hos os selv er vi ikke så fine på den, og måske heller ikke helst så dygtige til at krydre perfekt. Derfor skal der naturligvis en saltkværn og en peberkværn på bordet – og et sikkert valg er Rosendahls poulære Grand Cru-serie. De er udstyret med keramiske kværne med 25 års garanti og koster 349,95 kr. pr. stk eller et sæt med to for 699,95 kr., Rosendahl.