Her er dit køkken i 2018: Råt og raffineret

Svane Køkkenet har lanceret et helt nyt materiale, RAW, der revolutionerer den måde, vi tænker design af køkkener. Resultatet er mørkt, eksklusivt og modigt – det totale opgør med det hvide, nordiske køkken.

RAW er et nyt materiale, som åbner et væld af muligheder i køkkenindretningen anno 2018 og bringer nyt liv til alle Svanes eksisterende køkkenserier. RAW stimulerer vores kreativitet og indbyder os til at tænke nyt, på tværs og helt anderledes i køkkenindretningen.

– I år har vi haft en anderledes tilgang til vores 2018-nyhed. De seneste syv år har vores designfilosofi været, at introducere ét køkkendesign i forskellige materialer. Nu vender vi det hele på hovedet og introducerer RAW - ét materiale, som går på tværs af hele vores sortiment, og reaktiverer de seneste syv års unikke køkkendesigns, fortæller MAA arkitekt Rolf Birk, koncept- og designansvarlig hos Svane Køkkenet.