En hyldest til kvindelige designere | Møbler af og for kvinder

Lounge-stol, Eldr, designet af Isabel Ahm, pris på forespørgsel, isabelahm.dk. Håndlavet uldplaid, Sueno Blanket, designet af Hanne de Wyngaert, 1995 kr., Sirin Copenhagen. Skærmvæg, Hypernature – Pleated Wood Series, designet af Else-Rikke Bruun og Pernille Snedker Hansen, pris på forespørgsel, else-rikke.com. Borde, Triptych nesting tables, designet af Tanja Vibe og Petra Olsson fra All The Way To Paris, 5495 kr., Please wait to be Seated. Lampe, Dot Lamp, designet af Kristina Dam, 5000 kr. Kristina Dam Studio. Bakke, Circle Tray, designet af Lise Bjerre Schmidt og Sofie Trier Mørk, 650 kr.,

Wednesday Architecture. Vase, designet af Annika Semler, 2500 kr., Yonobi Studio. Blomster arrangeret af Thilde Maria, Poppykalas.