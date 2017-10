Spektakulært hjem – skræddersyet efter familiens behov

Husets lange akse giver et flot syn ned gennem gangen. Man ser ikke de grebsløse, integrerede skabe fra HTH i venstre side, men de opbevarer det, familien tidligere havde i kælderen. En skydedør kan skærme af ned til børneafdelingen, mens et ovenlys sikrer, at gangen ikke bliver mørk. Trappen er lavet af Trappetrinnet, og IC Lights S-lampen, der hænger smukt derved, er fra Flos.



Det føles næsten ikke som at træde ind i et hus, selvom man lukker døren bag sig. Øjet søger med det samme ned ad den lange gang, ud mod græsset bag vinduet. Og sådan er det, uanset hvorhen man ser. Altid er der strejf af en græsplæne, et kig til himlen eller et lysindfald, der får hjemmet til at føles overraskende let at bevæge sig rundt i. For på en eller anden måde venter der en smart, arkitektonisk belønning, hver gang man drejer om hjørnet eller flytter sig fra et rum til et andet. Det er også tilfældet for enden af den skulpturelle trappe, der inviterer ovenpå. Her møder man en spektakulær bogreol centreret om havens store kirsebærtræ. Skræddersyet til huset og til familiens ønske om en opbevaringsløsning til de mange bøger, arvet kunst og rejseminder med stor affektionsværdi.

– Det er mest min mands bogreol. Han læser meget og har altid drømt om at have en reol, man kan sidde i, fortæller Majbritt.

Da de flyttede ind på grunden for 13 år siden, var det i en klassisk murermestervilla, og parret har i de seneste fire år spekuleret i, hvordan villaen kunne renoveres, så der kom mere plads til dem og deres to piger. De fandt først løsningen, da de så et hus tegnet af

arkitekten bag studiobaki, Baki Katsinis – i BO BEDRE, sjovt nok.