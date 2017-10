Nybyggeri med forhindringer

Camilla og Jesper var på udkig efter et nyt hjem, da de forelskede sig i et sommerhus i Skæring ved Aarhus, tegnet af arkitekt Rasmus Bak.

– Først og fremmest fordi det var så utroligt smukt, men også på grund af stemningen. Der var masser af kroge i det i øvrigt enkle hus, og det skreg bare til himlen om, at her var fred og ro, fortæller Camilla.

Men huset var et sommerhus og måtte ikke benyttes som helårsbolig, så den ide måtte familien droppe. Lidt tid efter kom Camilla og Jesper tilfældigt forbi et lille udflytterkvarter nord for Aarhus. En stribe hyggelige huse på en lukket vej ved et fredet stykke skov, en god skole og et lille gadekær.

– Der var én eneste grund tilbage i kvarteret tæt ved skoven. Vi fornemmede hurtigt, at her ville vi kunne bygge et hus med udsigt til et grønt tæppe af træer, fortæller Jesper.