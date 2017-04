Hvid keramikskål, designet af Louise Egedal, 520 kr., Louiseegedal.com.

Krukke, Löddeköpinge planteskole. Aqua Creations bordlampe, Bjarnhoff.

Hvid matee-vase, 12 cm, 299 kr., Lucie Kaas.

Balance Candle Holder i grønt marmor fra New Works, 299 kr., Roomstore.

Sort vase, Löddeköpinge planteskole.

Bowl Table Lamp i glas og kobber, designet af Kunt Bendik Humlevik for New Works, 2495 kr., Roomstore.

Study lamp i petroleum, 825 kr., Woud.

© Kira Brandt