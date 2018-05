Trådløse højtalere med god lyd, indbyggede støjdæmpere for bedre akustik og smukt design: Det lyder næsten for godt til at være sandt. Men den er god nok – Bang & Olufsen har udviklet et modulopbygget højtalersystem, hvor du er herre over formen og farverne. Vælg selv om de skal glide ind i indretningen, eller om de skal fungere som kunst i sig selv.

Beosound Shape, Bang & Olufsen.