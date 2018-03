Oplev fine påskekreationer fra Crème de la Crème à la Edgar

Poetiske påskekreationer

I påsken 2017 havde Helle Høgsbro Krag dækket et påskebord, som man kunne opleve på kunstmuseet Ordrupgaard i Charlottenlund.



Denne gang skal man et smut forbi Holly Golightly-butikken i København for at opleve Helle Høgsbro Krags pastelfarvede og poetiske påskekreationer.



– Vi elsker Crème de la Crème à la Edgars smukke og finurlige påskerier – og det er en stor ære for os at vise Helle Høgbro Krags kreationer. Hun står også bag vores vinduesdekorationer, som altid er utroligt opfindsomme og pragtfulde, lyder det fra Barbara Husted Werner, som er indehaver af de to Holly Golightly-butikker.