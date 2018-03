Økologisk, håndlavet eller veganervenligt? Her er årets påskeæg

Påskeæg fra Hotel Chocolat

Britiske Hotel Chocolat har et bredt udvalg af påskeæg i forskellige slags chokolade.



Blandt andet har de to veganervenlige varianter – et påskeæg med 70% mørk chokolade, ingefær og hasselnødder og et påskeæg med 100% mørk chokolade, mandler, hasselnødder og tyrkiske rosiner.



Udover veganervenlige påskeæg sælger Hotel Chocolat som noget nyt et ekstra tykt påskeæg af mælkechokolade og chokolade med jordbær, der blandt andet indeholder champagne. Lyder det ikke overdådigt?



160 kr. for 225 gram chokolade. Se mere her.