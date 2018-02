Vær hurtig – designsamarbejde i få eksemplarer

Laura Bilde

er uddannet møbeldesigner og arbejder som designer hos Norm Architects. I 2016 modtog hun prisen som "Årets upcoming" ved BO BEDREs Design Awards med begrundelsen, at hun ligger i et krydsfelt mellem at være kunster og designer og samtidig har et fremragende øje for det grafiske.

