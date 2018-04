Kähler og Greenify guider til et grønnere hjem

Krydderurter i nye urtepotteskjulere

I foråret lancerer Kähler Design nye Hammershøi-urtepotteskjulere, som passende kan bruges til friske krydderurter i køkkenet. Det stemmer overens med Greenifys håb om danskernes forhold til urter i madlavningen. Gennem deres webshop sælger Greenify planter og krydderurter, som de leverer til Storkøbenhavns beboere. Michala Kjær-Holm, der er stifter og CEO hos Greenify, fortæller:



– En af Greenifys missioner er at inkludere børnene i processen fra jord til bord, samt lære dem, at krydderurter ikke blot kommer fra en pose købt i det lokale supermarked. Selvom vi har valgt at bosætte os i byen, har vi et stærkt ønske om at få naturen tættere på – det håber vi, at vi kan være med til at gøre med Greenify.



Videoerne fra Kähler Design og Greenify bliver løbende lagt op. Den første video handler om mørketolerante planter – se videoen her.