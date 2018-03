Gubi-jubilæum fejres med ny lampe-kollektion

Designfirmaet Gubi har netop rundet et skarpt hjørne. I november 2017 kunne familievirksomheden nemlig fejre 50-års jubilæum.



Det var ægteparret Gubi (der egentlig hedder Bjarke) og Lisbeth Olsen, der stiftede virksomheden i 1967. Stafetten blev givet videre til parrets sønner Sebastian og Jacob Olsen, og i dag er det Jacob Olsen, der driver Gubi.



For at markere 50-års-jubilæet har Gubi lanceret en ny kollektion af den ikoniske lampe – Bestlite-lampen – som Gubi fik rettigheder til at reproducere i 2003.



Bestlite-lampen, der i dag er en klassiker, blev designet af engelske Robert Dudley Best i 1930'erne, mens han stadig var designstuderende.



Blandt andre Winston Churchill har haft en Bestlite-lampe på sit skrivebord.