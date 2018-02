Nyt look: Brillebutik hyrer stjernedesignere

Markerer ny 3D-teknologi

Og det er ikke tilfældigt, for baggrunden for installationen er, at Ørgreen har indledt et samarbejde med Yuniku, som er en avanceret 3D-ansigtscanning-service, som tilpasser brillerne individuelt til hver enkelt kunde.

Således vil kunder fremover få deres ansigt scannet af Yuniku (som betyder unik på japansk), hvorefter brillelinserne bliver fremstillet, så de passer særligt til kunden. Derudover bliver brillestellet 3D printet, for at få en perfekt tilpasning til den, der skal bære dem.

– Vi ville fremhæve og kommunikere den stærke sammenhæng, der er mellem produktion, person og objekt. Vi blev inspireret af ideen om at være "unik og uperfekt", som vi har fortolket ind i et koncept for vinduesudstillingen, forklarer den ene halvdel af GamFratesi, Stine Gam.