Designvirksomhed vinder sag om plagiat

Det begyndte med et opslag på Facebook, som designvirksomheden By Lassen lagde op i september 2016. I opslaget tog By Lassen afstand fra Coops planteskål, som de anklagede for at være en kopi af en af By Lassens egne produkter – "Kubus Bowl".



Anklagen om plagiat endte med en stævning af Coop-koncernen, og nu er der faldet dom i sagen.



Retten har fastslået, at der er tale om krænkelse på ophavsretten, og dermed kan By Lassens nu se frem til en fælles erstatning på 50.000 kr fra Coop og underleverandøren Idanna, som også skal betale sagens omkostninger.



Det oprindelige erstatningsmæssige krav fra By Lassens side lød på 300.000 kr., men retten lagde vægt på, at ligheden mellem de to produkter ikke var så stor, som By Lassen påstod.



Søren Lassen, der er direktør for By Lassen, siger i en pressemeddelelse:



– Der er masser af sager lig denne, hvor supermarkeder lukker øjnene for, hvilke produkter deres leverandører præsenterer dem for. I vores tilfælde med Kubus Bowl skal man være mere end almindelig blind for ikke at se, at her er tale om en kopi. Målet om omsætning helliger midlet, desværre.