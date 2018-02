7 nye sofaer og daybeds

Bæredygtighed

Bæredygtighed er en del af designvirksomheden Maters DNA – og det er det også for arkitekten og TV-værten Eva Harlou. Det er derfor helt naturligt, at de to parter har indledt et samarbejde, hvor det første konkrete resultat er daybed'en Winston. Den er udført i FSC-certificeret egetræ med fransk flet på toppen, hvilket giver den et let og fint udtryk, der vælger at gå en anden vej end mange af de andre daybeds på markedet. Den måler: H 35,5 x l 195 x d 80 cm.

Winston Daybed, 12.995 kr., Mater.