13 skarpe designnyheder

Arne Jacobsens ikoniske Syver-stol fås nu i nye versioner i tyk velour i farverne lala Barberry (rød) og lala Caspian (blå). Den røde har en synlig kant i lakeret træ, mens den blå er helpolstret. Bag det nye look står kvinden bag modebrandet Lala Berlin, Leyla Piedayesh, som selv var tilstede ved afsløringen af designet i Fritz Hansens showroom i København.

– Da jeg blev spurgt, om jeg ville skabe et nyt look til et af Arne Jacobsens møbler, var jeg straks med på det. Det har været en utroligt spændende opgave, forklarer Leyla Piedayesh. Blå helpolstret, 5595 kr., rød med polster til kant, 4595 kr., Fritz Hansen.

© Fritz Hansen