De grå puder og plaider blødgør taglejlighedens hårde facade og naturtræets stringente linjer.

Midt i København ligger Michala Jessens eksklusive tagterrasse. Faktisk er placeringen så prominent, at både Marmorkirken og den russiske Skt. Aleksander Nevskij Kirke er blandt de nærmeste naboer – og alligevel er stedet et frirum med højt til himlen og ro til at trække vejret.

– Heroppe mellem hustage og kirkekupler glemmer man næsten, at man er midt i Københavns pulserende centrum. Selv om vinteren nyder vi godt af tagterrassen, som får lejligheden til at virke meget større og giver udsyn til de smukkeste solopgange og masser af lys, siger Michala Jessen, der ejer interiør- og designbutikken Rue Verte, som hun stiftede i 1994 sammen med Julie Brandt.

Sanselig luksus terrasse

Samme år flyttede hun ind i sin lejlighed, og den kom med et stort uudnyttet dæk, der løb hele vejen rundt om facaden. Det skulle der selvfølgelig laves om på, og i dag er tagterrassen fyldt med grønne, hyggelige kroge, spiseplads og flere lounge-områder, der skaber en flydende overgang mellem inde og ude. Terrassen fungerer derfor som en forlængelse af lejligheden, hvor familien laver mad, spiser, slapper af og hygger sig sammen.

Michala Jessen har, i tråd med universet i butikken, indrettet sig med materialer som velour, rå keramik og naturtræ, der taler til sanserne. Hun er inspireret af sin livslange kærlighed til boutique-hoteller, og stilen er præget af blød luksus i afstemte farver, der skaber en tilbagelænet og rolig atmosfære med klare referencer til hendes interesse for internationalt design. Yndlingsstedet på terrassen er derfor også på en af de behagelige solsenge i bambushjørnet, hvor der er sol hele dagen og læ, når det blæser.

Grøn oase midt i storbyen

De mange planter er arrangeret i grupper og danner hyggelige, eksotiske miljøer, der bryder terrassens store, åbne rum og skaber

dynamik. Og Michala Jessen har helt bevidst valgt at holde sig fra at indrette med blomster.

– I en bylejlighed med denne type tagterrasse synes jeg ikke, det må blive for romantisk. Derudover kommer små blomster ikke til sin ret her, fordi der, i bogstaveligste forstand, er så højt til loftet, at de næsten forsvinder. Desuden er der rigtig meget vind og sol, så det er meget begrænset, hvad der kan overleve heroppe, siger hun.

I stedet faldt valget på stedsegrønne planter, som holder den

særlige plet på toppen af København så grøn og skøn som mulig,

hele året rundt.