Sommerhuset putter sig i naturen og smelter harmonisk ind i klitterne med det smukke levende stenurtstag og facaden af cedertræ. Træet får med tiden en næsten sølvgrå overflade, og skiftet er i gang.

72-årige Mogens Larsen har altid været fascineret af den nordjyske natur. Den er uspoleret, kraftfuld og har vidt udsyn til hav, himmel og marehalm. Derfor købte han for nu 40 år siden en byggegrund ved Kandestederne syd for Skagen – bogstaveligt talt midt i klitterne. Herfra gik årene med aktive cykelferier i Sydeuropa, og først i 2011 kom der gang i byggeriet.

– Jeg synes, det var på tide at bygge på grunden, da mit første barnebarn kom til verden, siger Mogens Larsen, der bor i København, hvor han ejer butikkerne Fjeld & Fritid.

Når sommerhusene bliver en del af naturen

Sommerhuset ligger i et naturskønt område med en stram lokalplan og deklarationer helt tilbage fra 1970'erne, som betyder, at alle huse i området, nye som gamle, skal være længehuse i træ. Træværket skal derudover have en jordfarvet nuance, og husene skal alle have græs-tørv på taget og på resten af grunden. Men kravene passede Mogens Larsen godt.

– Når man kigger ud i landskabet, lægger man ikke mærke til de mange sommerhuse. Husenes jordfarver og græstørvstagene kamuflerer dem i landskabet og giver et flot helhedsudtryk, siger han.

Sommerhuset er tegnet af det lokale arkitektfirma LBB3, der fik præcise udstikkere at arbejde efter. Mogens Larsen ville ikke bruge sine ferier på at male vinduer og træværk, og derfor er huset lavet i robuste, olieholdige træsorter som cedertræ og mahogni, der passer sig selv og bliver flottere med årene. Cedertræet er fx ved at skifte fra en varm brun farve til en koldere sølvgrå nuance, og Mogens Larsen har endnu ikke, i løbet af sommerhusets seksårige levetid, brugt tid på at vedligeholde hverken træ, tag eller have.

– Jeg forventer heller ikke at skulle bruge tid på det de næste mange år. I et sommerhus skal man efter min mening slappe af og nyde naturen i stedet for at male og reparere, siger han.