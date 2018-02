Drømmen om Mallorca startede ved et besøg, hvor begge med det samme faldt for den grønne ø. Da de opdagede, hvor dyrt det var at leje et hus, besluttede de sig for at købt et selv og leje det ud om sommeren.

Det lyserøde hus på 220 m2 er fra 1996 og oprindelig opført til en mallorcinsk familie efter bedste mallorcinske traditioner. Husets mange kvadratmeter er fordelt over to etager med en fuld kælder, med plads til opbevaring. Udsigten er slående, uanset hvor man kigger, også over grunden, der er indrettet med mange rekreative områder. Ud over en stor terrasse foran huset er der en pool med liggestole, ligesom der også er et soldæk med parasoller af bast med lyse hængekøjer imellem.

Haven omkring huset er på 7300 m2, og gennem et år har parret plantet 25 mandeltræer, 12 cypresser, 16 Johannesbrød, 4 store appelsintræer, 2 palmer, 2 citrontræer, lagt græs samt plantet et hav af Agaver. De 58 gamle oliventræer, som stod på grunden, har de ladet stå, og efter mallorcinske traditioner ladet frugten ligge på jorden til året efter for at give noget tilbage til den.

BILLEDE På terrassen foran huset står Bente Reimers i et fint lysspil med stråmåtter på glastaget, som afviser varmen, så man kan opholde sig ude i løbet af dagen. Forrest ses en Fifty-stol fra Ligne Roset. De sarte blå-grå toner i terrassens sten og skodder er en fortsættelse af gulvet indenfor, som skaber en fin overgang mellem inde og ude. Bænken er betrukket med det traditionelle Ikat-stof fra øen.