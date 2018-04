Smuk villa med skarpe detaljer

Tidligere var trappeløbet en halvsvings- trappe med repos. For at integrere de to etager bedre har Kathrine Espersen i stedet designet en kvartsvingstrappe og fået åbnet til kip fra stueplan. Det har skabt et indbydende rum med plads til store armbevægelser, masser af dagslys og synliggjorte gamle spær.

Lys som et afgørende element

Selv sidst på dagen kaster solen sine stråler ind gennem vinduerne og lyser det store køkken op. Her sidder parret og vender deres dag over en god kop kaffe, mens børnene laver lektier og leger. Her er plads til liv. Her samles familien. Der er da også lagt en del energi i at designe og indrette køkkenet, som er Kathrine Espersens favoritrum.

Det er vigtigt for hende at omgive sig med materialer, planter, objekter og møbler, som er unikke. Men det allervigtigste og afgørende element i et hjem er lyset, mener hun. For hjemmet er en base, hvor familien lader op. Der skal være plads til ro og skønne ting, som bidrager til, at det er et fantastisk sted at være. Både i dag og i morgen.