Smuk og ekstravagant jul i herskabslejlighed

Naturen har fundet sin vej ind i lejligheden gennem den enkle koglekrans med gyldne julelys kreeret af blomsterdekoratøren Annette Von Einem.

Julen handler om kærlighed

For hende er det ikke så vigtigt, at de ting, familien stiller frem til jul, passer sammen. Det handler om, at tingene har en historie. Lige siden hun var helt lille, har hun og hendes søster hvert år fået et stykke julepynt af forældrene, som de en dag kunne pynte deres eget træ med. For 15 år siden overtog hendes mand traditionen, og på den måde har hver eneste ting på træet en historie.

– Et år glemte han at købe et stykke julepynt med hjem fra London, så han tog en sølvpakke på juletræet i SAS-loungen. Den hænger stadig på vores træ i dag, forklarer Mathilde Berg Holkenfeldt Behrendt.

Når træet skal findes, har familien en udvælgelsesregel. De vælger altid et, som enten har en skæv top eller mangler en gren – det træ, som ingen andre vil have,

– For det skal også mærke kærlighed, siger parrets ældste søn, Felix.

For familien er julen forbundet med gentagelser. Hvert år holder de jul med Mathildes familie, da Søren desværre ikke har mere familie tilbage. Hendes mor står for maden, og der er ikke sparet på noget. På bordet er der både and, flæskesteg, medister med hjemmelavet rødkål, brunede kartofler og hvide kartofler.

– Og så får vi altid risalamande til dessert. Lige siden jeg var 4 år, har min mor snydt med mandlen, så alle om bordet får gaver. Alligevel gør vi hvert år meget ud af at spille overraskede for børnenes skyld. Min søster og jeg skiftes til at købe en mandelgave til min mor, så hun også får en.