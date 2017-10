Smarte løsninger – genial indretning

Den 4,3 meter lange, rustikke betonbordplade er et af hjemmets mange gør det selv-projekter, som Line og hendes mand står bag. I selve formen indbyggede de kasser, hvor vask med armatur fra Vola og kogeplade skulle sidde, som derefter er monteret. I Lines arbejde med arkitektur og design er hun optaget af at arbejde med træ. Derfor var egetræ et naturligt valg til køkkenet, der er udført af snedkeren More Wood.

Et smukt hjem, som også kan holde til nysgerrige børnefingre

Én ting er at have et visuelt smukt hjem, en anden ting er at have et hjem, der er funktionelt. For med en datter på to og en lille ny på vej skal et hjem kunne noget mere end bare at se smukt ud, mener Line og fortsætter:

– Hjemmet er for mig et sted, hvor familielivet er i fokus. Det er her, vi tilbringer størstedelen af vores tid. Derfor nytter det ikke noget, hvis hjemmet kun er smukt at se på, men ikke rart at være i. For mig handler det om at skabe et hjem, der kan begge ting.

Et funktionelt hjem, der kan holde til et livslangt brug og nysgerrige børnefingre. Vores betonbordplade i køkkenet er et glimrende eksempel herpå. Vi har selv lavet den. Først testede vi forskellige betonblandinger for at finde frem til den rette farve og glød. I selve formen indbyggede vi kasser, hvor vask og kogeplader skulle sidde, hvorefter vi placerede et armeringsjern til at styrke bordpladen. Bordpladen fik lov til at hærde i støbeformen i en måneds tid pakket ind i rockwool og aviser, så den kunne holde varmen og ikke hærde for hurtigt.