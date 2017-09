Et håndmalet tapet sat op af lejlighedens tidligere ejere omkring 1940 er med til at skabe en historisk stemning i rummet. Den antikke daybed er fra Rosmosegård, mens Nadia selv har syet velourbetræk til madrassen samt puderne.

En lejlighed med en historie

Christianshavn er én af Københavns ældste bydele med labyrintagtig landsbystemning mellem de skæve baggårde, blot et stenkast fra Kongens Nytorv. Her i den unikke bydel bor scenografen Nadia Nabil med sine to sønner, Vitus og Severin, i et fredet renæssancehus. Bygningen er opført af Sigvert Grubbe omkring 1622 og hører til blandt de ældste på Christianshavn. Dengang lå Strandgade, som navnet siger, direkte ved stranden, og folk havde haver ned mod vandet og anløbsbroer. Lejligheden emmer da også af storhed fra en svunden tid og autenticitet med sine fire meter til loftet, høje paneler, mange døre og originale detaljer – og det var præcis det, som Nadia faldt for, da hun endelig fandt drømmeboligen efter lang tids søgen.

– Vi ledte efter en lejlighed, som havde noget historie og alder i sig. Vi var på udkig efter en lejlighed på førstesal – den gamle beletage, som er en bygnings fornemste og mest repræsentative etage. Beletagen er ofte markeret med rigere dekoration og har større etagehøjde og vinduer end de øvrige etager. Strandgade er en del af det gamle herskabskvarter, der blev grundlagt for snart 400 år siden af Christian 4., og her ligger stadig en række fine renæssancegårde fra 1620’erne, siger Nadia.

Hun fortæller også, at den verdensberømte danske maler Vilhelm Hammershøi boede i samme gård fra 1899 til 1909. Flere af Hammershøis malerier af ’stille stuer’ blev til her, og træder man indenfor, er man ikke et sekund i tvivl om, hvad det var, der optog ham lige netop her: lyset, roen og en uforfalsket københavnerstemning.