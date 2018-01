Rå og moderne lejlighed på Holmen

Frosten har taget greb i Holmen i København og lagt et let tæppe af sne over de historiske bygninger, der fra 1690 til 1993 var hovedsæde for den danske flåde. I dag er Holmen gået i land, og almindelige danskere er flyttet ind i de restaurerede gamle huse – og i de nye, der er skudt op. I et område, der er attraktivt, omgivet af vand, udsigt og ro, men ligger midt i København. Det var dette, og fraværet af anden trafik end gående, cyklende og sejlende, Inge-Hanne Tegnander og hendes mand faldt for, da de i 2010 købte en lejlighed i den moderniserede værftsbygning Torpedohallen på Holmen.

- Det er perfekt, det er et hjem, hvor jeg nyder at være, hvor jeg føler mig hjemme, hvor der er frit udsyn, masser af lys og højt til loftet, siger hun.

Og som ekstra plus, så ligger Dornbracht og Alapes showroom, hvor Inge-Hanne arbejder, lige om hjørnet. Ligesom det er tilfældet med flere af de øvrige lejligheder er parrets toetagers hjem indrettet med et åbent køkken-opholdsrum under de høje hvide lofter med gennemgående stålbjælker. Det er tydeligt, at tegnestuen Vandkunsten var inspireret af New Yorks mange loft-lejligheder, da de i sin tid forvandlede bygningen fra torpedobåd-anlæg til lejligheder.

Fornemmelse for god kvalitet

Den rå fornemmelse fra stedets historiske fortid er bevaret med en industriel stil, meget enkle materialer og store åbne flader. Arkitekturen er stærk og enkel. Karakteristisk, men dog let at sætte sit eget præg på.

Hvilket parret da også gjorde, da de rykkede ind. Badeværelserne har fået en ansigtsløftning med varme brune klinker, antracitgrå-brun eg og hvide håndvaske. De har desuden sat en væg op for at få et stort soveværelse, med ikke bare et walk in-closet, men et helt påklædningsværelse med et makeup-bord, Inge-Hanne selv har designet. Det lyse hjem bærer i det hele taget præg af, at Inge-Hanne har en stærk fornemmelse for den gode kvalitet. Ikke kun i sit job med high end-design: God kvalitet titter frem alle vegne i hjemmet lige fra de store linjer til detaljer og valg af lækre materialer og teksturer som fx flettede lædertæpper. Småting og nips er der stort set ikke noget af - Inge-Hanne er mere til få ting, gerne med rå grafisk kant eller hentet fra naturens verden, som gevirer og ben.

- For mig skal et godt hjem have trygge rammer, rene linjer, smukke omgivelser, ro, funktionalitet, et skønt køkken, for jeg elsker at lave mad, og lækre materialer. Det perfekte ved hjemmet er, at jeg føler mig hjemme og nyder det frie udsyn, masser af lys og højt til loftet, at være tæt på byen og alligevel bo på en ø, siger Inge- Hanne, der elsker at sidde og kigge ud på vandet en søndag morgen kl. 7, hvor alt er stille og svanerne svømmer forbi med deres ællinger.

- Eller når jeg giver mig selv en hjemmespa-oplevelse på badeværelset. Det ene badeværelse er mit alene, og der har jeg alle ting til en hjemmespa-aften.