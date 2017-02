Moderne nybyg med plads til hygge

Et yngre par købte for fire år siden en kuperet dobbeltgrund tæt på strand, skov og naturfredede områder. Målet var at få bygget deres drømmehus. Eneste hage var bare, at Esben drømte om en stram, moderne villa, mens Jeanett forestillede sig en patriciervilla med bløde linjer og et ordentlig skud hygge.

─ Jeg sagde igen og igen, at selv om vi havde tænkt os at bygge stort, så ville jeg have et hyggeligt hjem, så vi ikke kom til at føle, at vi boede i en virksomhed, fortæller Jeanett og tilføjer, at kompromisset blev, at parret fik bygget et hus, der udefra måske ligner en super moderne kube, men som indeni og på facaden er domineret af naturmaterialer som træ og sten, der giver et organisk, stofligt udtryk.

─ Og så er materialerne jo anvendt i en planløsning, der både er praktisk, smuk og lægger op til intimitet og hygge, fortæller Jeanett. Der er fx visuel og auditiv sammenhæng mellem en del af stueetagen og første sal, fordi førstesalens stue ligger tilbagetrukket i forhold til spiseafdelingen lige under, så der er åbent mellem de to etager.

BILLEDE Mod sydvest er huset åbnet op mod naturen med store vindues- og dørpartier i glas, der sørger for naturligt dagslys det meste af dagen. Haven er her i niveau med husets stue, mens bagsiden af huset går en etage længere ned, som er i niveau med baghaven.