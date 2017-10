Living in a box – udnyt alle kvadratmeter

Andelslejligheden ligger i en ejendom fra 1920 med Øresund i forhaven.

Multifunktionel tilgang frem for minimalistisk

Vi flytter måske aldrig herfra, så vi må finde løsninger på, hvordan en familie på fem kan bo bedst på 120 m2, tænkte arkitekt Morten Rask Madsen, da han og Christine Rosager i 2004 fik muligheden for at flytte med deres tre børn til en lejlighed i Hellerup klos op ad Øresund. Løsningen blev hjemme-designet, multifunktionelt inventar, hvor rumstore møbler dannede lejlig-hedens nye vægge. Selv om familien kom fra en 2-værelses i København og fik mere plads, var de godt klar over, at de relativt få, nyerhvervede kvadratmeter skulle udnyttes optimalt. I stedet for at bygge vægge op og lave værelse til hvert barn, få separat soveværelse og så ellers indrette sig minimalistisk for at få luft mellem møblerne, gik Morten Rask Madsen helt anderledes til værks. Vægge blev fjernet for at få større rum, og møbler, der fylder fra gulv til loft med store flader, blev sat op.

Udnyt alle kroge og sprækker

– Ved at lade møblerne spænde fra gulv til loft føler man ikke, at de fylder i rummet. De store møbelflader får rummene til at virke større, og fladerne skaber ro, fortæller Morten Rask Madsen. De store flader står dog aldrig alene. Møblerne har med Mortens egne ord sprækker i form af skuffer, hulrum, udtræk, indtræk og nicher, der udfylder en pladsoptimerende funktion og skaber oplevelser, når de kommer i brug.

– Sprækker er vigtige. Uden sprækker vil du ikke kunne bestige bjerge. Sprækken og nichen er det rum, hvor vi kan klemme os ind og fylde ud med vores krop. Er rummet fyldt med glatte flader eller elementer, som er større end én selv, virker det imponerende, men det får os også til at føle os utrygge og søge efter en niche at krybe ind i. Er rummet kun nicher, bliver det en hule, og på et tidspunkt får du iltmangel, forklarer Morten Rask Madsen. Han tilføjer, at sprækker og nicher i møblerne ud over at skabe sidde- og liggekroge også er her, at alle dine personlige genstande og historier fra fortiden kan placeres.