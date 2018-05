Få inspiration til hyggelig og minimalistisk indretning her

Bruno andersen er indehaver af butikkerne Bruno & Joel.

Med naturen som inspirationskilde

Æstetikeren Bruno Andersen, hvis gennemførte univers mange elsker fra hans to skoforretninger, Bruno & Joel, i København, vil hellere vente eller helt undvære møbler, objekter og kunstværker, frem for at gå på kompromis.

Således har han indrettet sin private base i Hornbæk i Nordsjælland lige så minimalistisk og franskinspireret som sine butikker, der med et nøje udvalgt sortiment er kendt for at repræsentere eksklusive mærker, der hverken går på kompromis med kvalitet eller design og derfor altid er tidssvarende.

En støvet farvepalet, gode materialer, møbler med historie og fine fund fra mange rejser til sydeuropæiske himmelstrøg. Hos Bruno er hver en detalje håndplukket, for han har altid hele sin person med i alt, hvad han laver.

– Jeg har gennem årene samlet smukke og særprægede figurer af sten, bronze og beton, som vi kan nyde hjemme som familie, men som også i høj grad kendetegner Bruno & Joel-butikkerne. For elsker man det, man laver, er der sjældent skarpe linjer mellem hjem og arbejde, siger Bruno, som har boet i området i 30 år, fordi han vægter, at han på blot 45 minutter kan komme hjem fra butikkerne og samle inspiration fra naturen, roen og havet.

– Placeringen var udslagsgivende for, at jeg øjeblikkelig forelskede mig i stedet her. For vi er omgivet af natur med skov på den ene side og hav på den anden. Netop naturen er en stor inspirationskilde for mig. At kunne mærke lyset fra havet, der i de tidlige morgentimer strømmer ind i mit soveværelse, fylder mig med energi og liv, fortæller Bruno. Et udsagn der forstærkes af, at det første, der rammer en, når man træder ind i familiens hjem, er et helt fantastisk lysindfald fra mange vinduer.