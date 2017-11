På besøg i Shanes magiske verden

Det enkle spisebord har Shane Brox fået af en ven, og omkring står Myren på tre ben, som han har haft siden 70'erne. Også spejlet, den hvide stol, lampen og lysekronen har fulgt ham i mange år – og lysekronen tænder han kun til jul.

– Ved at samle dem blev det så overdrevet, at jeg kunne stå inde for det. Der bliver nødt til at være lidt kant. Jeg er helt klart til nostalgi og traditioner, men det må ikke blive for sødt eller for nysseligt, siger han og forklarer, at køkkenets endevæg af samme årsag har fået rammer i massevis, mens hans grå lænestole er fyldt af lapper. Rammerne kan derudover fjerne fokus fra, at køkkenet skal renoveres, og lapperne giver stolene 10 år mere at leve på, hvilket også betyder meget for ham.

– Det er jo lidt det, jeg altid har gjort. Prøvet at fremelske fordelene i det man har, og skjule det, der er mindre heldigt. For jeg synes, vi smider alt for meget ud. Der vil jeg hellere reparere, male over eller pynte på. Fremelske reparationer på en æstetisk måde. Hylde det uperfekte.