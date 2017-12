Denne måneds bolig: Hus fra 1674 forvandlet til et moderne hjem

Huset Karlsberg er fra 1674 og oprindelig bygget til Kongens Fiskemester. Allerede ved det klassiske indgangsparti byder familien Hildebrandt julen indenfor med en naturlig krans, som de har lavet ved at vikle grønt rundt om en spinkel bøjle fra Friends & Founders.

Mellem skov, strand og by ligger huset Karlsberg, der er opført i et elegant samspil mellem klassicisme og enkelte barokke træk. Gennem tiden har alt fra kongens fiske- og møntmestre, grever og grevinder, samt danske og engelske kunstnere boet her, og de har alle bidraget med deres fortællinger til huset. Nu er det hjem for designparret Ida Linea og Rasmus Hildebrand, der bor her sammen med tvillingerne, Edith og Vera, og Rasmus’ to børn, Josefine og William. Da de så huset for første gang for fem år siden, faldt de straks for de store velproportionerede værelser og lyset fra de mange vinduer, der skaber en Hammershøi-lignende stemning i nogle af rummene. Men først og fremmest faldt parret for de historiske lag i væggene fra de mennesker, der har boet her i de forløbne 343 år.