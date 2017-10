Udsigt til både det smukke hav og til gadelivet

– Hvis man har været i byen aftenen før, og stiger ud af sengen, så kan man altså godt sejle lidt ekstra rundt heroppe, griner Ronni Gol, da han viser os rundt i sin lejede lejlighed i Turning Torso, og BO BEDRE ytrer, at det svimler en anelse. Og man skal kunne lide at være højt oppe. Eller at sejle. For det føles lidt som at være på et stort skib. Og formodentlig skyldes det at denne skyskraber står alene – og stolt – her i den eftertragtede bydel Västra Hamnen i Malmø. Der er ikke andet, øjet kan relatere til ... kun himmel og hav.

– På en efterårs- eller vinterdag med en god blæst eller storm, så knirker hele konstruktionen. Huset svajer og giver sig, og det piber i udluftningssystemet. Så det skal man altså kunne klare, fortæller Ronni Gol, som selv flyttede hertil for et års tid siden. Han valgte en lejlighed på 29. etage istedet for på de øverste etager, for udsigten er den samme, men herfra denne lejlighed kan han også iagttage gadelivet, hvis han står ved vinduerne. Og det giver en lidt anden fornemmelse end blot at bo oppe i skyerne uden at kunne perspektivere.

– Jo højere oppe, man bor, jo mere uvirkeligt føles det. På de højeste etager har de nogle gange skyerne under sig. Jeg vil gerne kunne følge lidt med i, hvad der sker på jorden. Men jeg kan stadig se fuglene flyve lige forbi mig, og nogle gange er det skønt vejr og solskin her i lejligheden, men gråt og trist nede på gaden. Jeg elsker horisonten og åbenheden. Og lysindfaldet. Det er en forlængelse af dagen ... dagene føles simpelthen længere heroppe, fortæller Ronni Gol.

International atmosfære i det eksklusive bofællesskab

Det attraktive ved lejligheden var for ham ikke blot den helt unikke udsigt, men også måden at bo på. For her i ejendommen er der et helt usædvanligt fællesskab. Det er som et lille samfund eller en by, lidt som på de hoteller Ronni Gol så ofte har boet på i udlandet, når han rejser både professionelt og privat. Med 24 timers service og beboere fra alle verdenshjørner

– Jeg kan godt lide mangfoldigheden. At man altid møder mennesker i elevatoren og lige får en snak. Der er en meget international atmosfære med mange nationaliteter. Nogle gange kan man næsten glemme, at man ikke står i en elevator i New York eller Hong Kong. Men det er ikke kun forretningsfolk, der bor her, der er også en del unge mennesker og børnefamilier. For mig er det helt ideelt. Jeg kendte ingen, da jeg flyttede hertil, men man kommer nemt i kontakt med andre i samme situation. Og man mødes lige nede i hall'en og smalltalker lidt. Her kan vi også få receptionen til at ordne praktiske ting for os som fx håndtere pakker, renseritøj, bestille taxaer, booke mødelokaler eller de hotelværelser på en af etagerne, som vi kan leje til familie eller venner for et symbolsk beløb ... ja, eller blot tage sig af de spørgsmål, vi nu en gang har.